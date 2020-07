Sequestrati 200 litri di olio nel casertano: una persona denunciata (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Nei giorni scorsi, i Baschi Verdi di Aversa, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio finalizzata a contrastare le frodi contro l’industria ed il commercio, hanno individuato, in Gricignano di Aversa (Ce), un’autovettura condotta da un soggetto residente in agro di Cerignola (Fg), che trasportava nel bagagliaio circa 200 litri di olio denominato “extravergine di oliva 100% italiano” privo di ogni tracciabilità in quanto contenuto in lattine e bottiglie di vetro riportanti sull’etichetta dati falsi circa l’impresa produttrice, in realtà inesistente. I finanzieri, insospettiti dalle modalità di trasporto e di vendita del prodotto e dalle limitate indicazioni riportate nell’etichetta hanno infatti ... Leggi su anteprima24

