Sentenza TAS, il Manchester City non verrà escluso dall'Europa: cosa cambia nel calciomercato? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Manchester City non verrà escluso dall'Europa, dopo un possibile superamento del fair play finanziario: ecco cosa cambia ora sul calciomercato. La Sentenza ufficiale del TAS ha dato ragione al Manchester City che nella prossima stagione parteciperà regolarmente alla Champions League. Grande soddisfazione nel club inglese, dopo che la Uefa aveva contestato un'irregolarità per quanto … L'articolo Sentenza TAS, il Manchester City non verrà escluso dall'Europa: cosa cambia nel calciomercato?

