Scuola | il Governo al lavoro sulle necessità dei singoli territori Azzolina | “A settembre se remiamo tutti dalla stessa parte gli istituti riapriranno in sicurezza”

"Un tavolo tecnico per analizzare i punti che stiamo affrontando sull'intero territorio nazionale, è importante capire il fabbisogno dei singoli territori, sia in termini di arredi che di organico. Auspico una collaborazione con gli Enti locali e gli Uffici scolastici regionali perché se remiamo tutti dalla stessa parte, potremo riaprire le scuole a settembre in sicurezza e in presenza". E' quanto ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di un tavolo di lavoro tenutosi presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro. "Il Governo ha lavorato in questi mesi per garantire la sicurezza di

