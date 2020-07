Scopre un inquietante appartamento murato nel suo attico: come nei film dell’orrore (Di lunedì 13 luglio 2020) Un uomo durante dei lavori di ristrutturazione del suo attico ha scoperto di avere un inquietante appartamento murato all’interno del suo attico. Sin dagli anni ’70 siamo stati inondati di produzioni horror americane in cui pericoli sovrannaturali si celano all’interno di vecchie case dell’epoca coloniale americana. I luoghi dell’orrore prediletti sono generalmente scantinanti angusti e … L'articolo Scopre un inquietante appartamento murato nel suo attico: come nei film dell’orrore NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RaiQuattro : Stasera alle 21:20 “The Roommate - Il terrore ti dorme accanto”. La studentessa Sara scopre che dietro la gentilezz… - Spectra_anna : @Link4Universe 1)Un tizio qualunque scopre grazie a degli occhiali particolari che la realtà è molto diversa è molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre inquietante Scopre un inquietante appartamento murato nel suo attico: come nei film dell’orrore NewNotizie Scopre un inquietante appartamento murato nel suo attico: come nei film dell’orrore

Il proprietario della casa ha voluto condividere con il web la sua inquietante scoperta. Spiegando come il piccolo appartamento fosse completo di ogni cosa, compreso un piccolo bagno ed una cucina ...

Riprende il pancione: poi scopre che nel video c'è un'ombra spaventosa

Una donna, dopo aver filmato i movimenti del suo bimbo nel pancione, riguardando il video scopre che nella stanza c'è una presenza inquietante. La scena è stata immortalata in una stanza in penombra: ...

Il proprietario della casa ha voluto condividere con il web la sua inquietante scoperta. Spiegando come il piccolo appartamento fosse completo di ogni cosa, compreso un piccolo bagno ed una cucina ...Una donna, dopo aver filmato i movimenti del suo bimbo nel pancione, riguardando il video scopre che nella stanza c'è una presenza inquietante. La scena è stata immortalata in una stanza in penombra: ...