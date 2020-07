Sci alpino, convocato il gruppo di Coppa Europa a Olgiate Olona per i primi test atletici (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ tempo di test atletici per alcune delle squadre maschili di sci alpino, impegnate presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona fra martedì 14 e venerdì 17 luglio. Il direttore tecnico giovanile Massimo Carca ha convocato per il gruppo di Coppa Europa Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Florian Schieder, Pietro Canzio, Federico Simoni, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga e Giulio Zuccarini. Impegnati anche i ragazzi della squadra junior Riccardo Allegretti, Matteo Bendotti, Martino Rizzi, Filippo Della Vite, Tommaso Saccardi, Simon Talacci, Alessandro Pizio e Giovanni Zazzaro.L'articolo Sci alpino, convocato il gruppo ... Leggi su sportfair

