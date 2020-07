Scendono i contagi, ma vince la paura? Bollettino: cosa significa il crollo dei tamponi (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Bollettino trasmesso dal ministero della Salute di lunedì 13 luglio evidenzia un calo dei contagi dopo sei giorni di risalita. I nuovi casi registrati sono 169, in calo rispetto ai 234 di domenica: c'è un “ma” grosso quanto una casa ed è legato ai tamponi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti soltanto 23.933: un numero davvero basso rispetto alla media degli scorsi giorni ma anche settimane, in cui si aggirava sempre tra i 40mila e i 50mila. Il dato più importante rimane però quello degli attualmente positivi: sono 13.157, 22 in meno rispetto a ieri. I decessi sono invece stati 13 contro i 9 di domenica per un totale di 34.967. La buona notizia che è la situazione ospedaliera è quasi Covid-free: soltanto 768 ricoverati con sintomi e 65 in terapia intensiva, mentre ... Leggi su liberoquotidiano

