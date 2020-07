‘Scendi c’è il cinema’, l’arena popolare che ha conquistato il New York Times: ‘Ma quest’anno abbiamo solo 4 film, le case non ce li concedono’ (Di lunedì 13 luglio 2020) È stata inaugurata il 10 luglio la nona edizione dell’iniziativa “Scendi c’è il cinema“, un’arena all’aperto nei cortili delle case popolari milanesi del quartiere Giambellino. Nata nel 2012, quest’anno l’edizione conta poerò solo quattro proiezioni. Oltre alle regole del distanziamento, infatti, gli organizzatori hanno dovuto far fronte alla resistenza delle case cinematografiche nel concedere le pellicole, tutti film che hanno concluso il percorso di “sfruttamento commerciale” nelle sale tradizionali. “Le case di distribuzione – racconta Luca Sansone, volontario del Laboratorio Lorenteggio-Giambellino – hanno deciso di non darci i film, questa è stata la più grande ... Leggi su ilfattoquotidiano

