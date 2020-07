Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Per la 33esima giornata di Serie A si gioca mercoledì 15 luglio al Mapei Stadium di Reggio Emilia il match tra Sassuolo e Juventus. I neroverdi, reduci da quattro vittorie consecutive, sono in gran forma e sentono profumo di Europa League. I bianconeri, dopo aver rallentato nelle ultime due gare, vogliono i tre punti per mantenere inalterato il vantaggio sulle inseguitrici. Qui Sassuolo Defrel, Obiang e Romagna sono indisponibili ma De Zerbi schiererà comunque la formazione titolare con Caputo in attacco, dietro il quale agiranno Djuricic, Boga e Berardi. Centrocampo classico con Locatelli, e Bourabia. In difesa, davanti a Consigli, ci saranno Muldur, Marlon, Ferrari e Kyrakoupulos. Qui Juventus Sarri dovrà rinunciare allo squalificato Cuadrado, per cui spazio a Danilo sulla fascia ... Leggi su sport.periodicodaily

Per inciso, sei partite senza perdere, con 14 punti conquistati su 18 e le prestigiose vittorie contro Roma, Lazio e Juventus. Un ruolino di marcia ... Parma e Bologna a San Siro, Sassuolo in ...

La Juve sorride: riecco Chiellini. E Demiral torna in gruppo

La difesa prende troppi gol? Ecco che la Juve ritrova due pedine che faranno molto comodo per blindare un reparto che ultimamente scricchiola: sei gol subiti nelle ultime due partite, otto nelle ultim ...

