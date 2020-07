Santa Sofia riaccende la miccia: è tensione tra Vaticano e Turchia (Di lunedì 13 luglio 2020) Il riposizionamento di Santa Sofia come moschea ha provocato la reazione di papa Francesco. Il Pontefice parla di “profondo dolore personale”. Appare difficile un chiarimento in tempi brevi. Una delle notizie di punta del weekend appena trascorso, riguarda la Basilica di Santa Sofia. Quella che è nota come Santa Moschea della Grande Hagia Sophia, infatti, … L'articolo Santa Sofia riaccende la miccia: è tensione tra Vaticano e Turchia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza… - Fontana3Lorenzo : Gli splendidi mosaici bizantini di Santa Sofia, basilica per mille anni. Per volere di Erdogan ora sarà moschea. Pe… - fattoquotidiano : Il Papa rompe il silenzio: “Penso a Santa Sofia che diventa moschea e sono molto addolorato” - MassoniSerafino : LA BASILICA DI SANTA SOFIA !!! - RobertoGraziott : RT @luciobrunelli: 'Il pensiero del mare mi porta lontano... a Istanbul... Santa Sofia. Sono molto addolorato...' Angelus di @pontifex #??… -