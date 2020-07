Santa Sofia moschea, vicario Anatolia: «Condivido dolore del Papa. Erdogan faccia aprire nuove cappelle cristiane» (Di lunedì 13 luglio 2020) «dolore condiviso» con quello del Papa edegli altri leader cristiani, come il patriarca ecumenico Bartolomeo, e di altre istituzioni che in questi giorni si sono espresse in modo chiaro sulla riconversione della Basilica di Santa Sofia a Istanbul in moschea. Lo sottolinea monsignor Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell'Anatolia Leggi su firenzepost

Fontana3Lorenzo : Gli splendidi mosaici bizantini di Santa Sofia, basilica per mille anni. Per volere di Erdogan ora sarà moschea. Pe… - matteosalvinimi : ...la Turchia di miliardi, reagiscano. A furia di chinare il capo, rischiamo di trovarci una moschea al posto del… - fattoquotidiano : Il Papa rompe il silenzio: “Penso a Santa Sofia che diventa moschea e sono molto addolorato” - nocatcomunism : Prima Santa Sofia, dopo San Pietro… passando per Abu Dhabi - lorelor44877299 : RT @Rassegne_Italia: Santa Sofia, il vescovo di Ratisbona “bastona” Bergoglio: “Solo i falsi cristiani dialogano con l’Islam” Bergoglio è… -