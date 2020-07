Santa Croce investe sul giovane Caproni (Di lunedì 13 luglio 2020) TRENTO - Lorenzo Caproni è un nuovo giocatore della Kemas Lamipel. Il classe 2001 completa il reparto dei centrali biancorosso. Caproni aveva già giocato con la maglia dei Lupi: ' Lorenzo Caproni, ... Leggi su corrieredellosport

Avvenire_Nei : Una bellissima notizia. All'ospedale Santa Croce di #Moncalieri, alle porte di #Torino, nel giro di 10 ore sono nat… - 24emilia : Novità nel Masterplan area Reggiane-Santa Croce (video-interviste Nicola Fangareggi) | 24Emilia… - LupiSantaCroce : CAPRONI COMPLETA IL REPARTO DEI CENTRALI – Lupi Santa Croce - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Medjugorje, preghiera di Venerazione della Santa Croce, sabato 11 luglio 2020, dalle ore 21.00: In collegamento con Medjugor… - BortoneMauro : #LecceSette La grande bellezza: l'alba, Lecce e Santa Croce -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Croce

LA NAZIONE

Mattia P., giovane di 22 anni di Chieri, è caduto ieri pomeriggio mentre faceva downhill con la bici a Prato Nevoso località di Frabosa Sottana. È in gravissime condizioni all’ospedale Santa Croce e C ...in foto: Immagine di repertorio. È morto dopo due giorni di agonia un bambino di 11 anni che sabato scorso era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in Trentino, dove si trovava in vaca ...