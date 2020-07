San Diego, esplosione sulla Uss Bonhomme Richard: fuori uso nave della Marina (Di lunedì 13 luglio 2020) Paolo Mauri Ieri un incendio è scoppiato a bordo della nave da assalto anfibio americana Uss Bonhomme Richard mettendola fuori servizio Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno ora della costa orientale degli Stati Uniti, un incendio è scoppiato a bordo della nave da assalto anfibio Uss Bonhomme Richard (Lhd-6) mentre si trovava ormeggiata in banchina nel porto di San Diego. L'unità della classe Wasp era in porto per dei normali lavori di manutenzione quando improvvisamente, a causa di un'esplosione registrata alle ore 11:30, è divampato un incendio che è subito apparso incontrollabile. Sino ad ora non sono state riportate ... Leggi su ilgiornale

_agnesnutter : RT @_diana87: Ho già fatto gli auguri a #HarrisonFord? 78 anni tra Indiana Jones, Guerre Stellari, Blade Runner e Jack Ryan. Tre anni fa h… - FritzVAGNER : RT @agambella: La nave militare anfibia USS Bonhomme è in fiamme a San Diego. Incidente. - Oathkeepergirl : RT @_diana87: Ho già fatto gli auguri a #HarrisonFord? 78 anni tra Indiana Jones, Guerre Stellari, Blade Runner e Jack Ryan. Tre anni fa h… - taniacips : RT @_diana87: Ho già fatto gli auguri a #HarrisonFord? 78 anni tra Indiana Jones, Guerre Stellari, Blade Runner e Jack Ryan. Tre anni fa h… - _diana87 : Ho già fatto gli auguri a #HarrisonFord? 78 anni tra Indiana Jones, Guerre Stellari, Blade Runner e Jack Ryan. Tre… -

Ultime Notizie dalla rete : San Diego San Diego: nave militare in fiamme al porto, le immagini aeree Business Insider Italia Incendio su una nave militare a San Diego, 18 marinai feriti VIDEO

Le fiamme si sono scatenate, per motivi ancora da chiarire, sulla Uss Bonhomme Richard, ancorata nella base di San Diego. Diciotto i marinai rimasti feriti a causa principalmente dell'esplosione. Sono ...

Croft: “Andy Murray sarà un giocatore da tenere sott’occhio agli Us Open”

In carriera ha disputato il terzo turno a Wimbledon ed agli Us Open e ha trionfato in un’edizione del San Diego Open, in California. Ritirata ormai da diversi anni, l’ex tennista britannica ha parlato ...

Le fiamme si sono scatenate, per motivi ancora da chiarire, sulla Uss Bonhomme Richard, ancorata nella base di San Diego. Diciotto i marinai rimasti feriti a causa principalmente dell'esplosione. Sono ...In carriera ha disputato il terzo turno a Wimbledon ed agli Us Open e ha trionfato in un’edizione del San Diego Open, in California. Ritirata ormai da diversi anni, l’ex tennista britannica ha parlato ...