Salvini torna al Papeete con famiglia e amici, ma senza bagno di folla: “Non è vero che la gente mi ha voltato le spalle, è tutto sotto tono” (Di lunedì 13 luglio 2020) Quasi un anno dopo la performance di Matteo Salvini come deejay al Papeete, pochi giorni prima della crisi di governo che ha portato alla fine dell’esecutivo gialloverde, il senatore della Lega torna alla spiaggia romagnola che, per prima, ha assistito alla fine del “Conte uno”. Come riporta La Stampa, però, per lui non c’è alcun bagno di folla. I sostenitori che fino allo scorso anno avrebbero fatto la fila pur di farsi un selfie, scrive il quotidiano torinese, non ci sono. Solo due ragazzi e una ragazza si avvicinano dopo pranzo per una foto, poi nessun altro. “Non è vero che la gente mi ha voltato le spalle – dice lui – Anche qui quest’ anno è ... Leggi su ilfattoquotidiano

