Salvini divorziato e con due figli da due donne diverse continua a difendere la famiglia tradizionale

Capello fresco di barbiere, sorrisone, sole in faccia e maglietta del Family Day: questa mattina Matteo Salvini si è svegliato con un unico desiderio. Risanare il debito pubblico italiano? Aiutare i commercianti in crisi a causa della pandemia? Combattere la criminalità organizzata ed il caporalato? Proporre un piano sulla nuova fase del CoronaVirus? No: difendere la famiglia tradizionale. Con un tweet che lascia davvero poco spazio all'immaginazione, Matteo Salvini è tornato ad attaccare senza un reale senso logico le famiglie arcobaleno (che già esistono nel nostro paese) sottolineando come secondo lui un bambino "per venire al mondo o per essere adottato" abbia bisogno di una mamma e di un papà. Una sua opinione, quindi, che vorrebbe far

