Salvini attacca Conte: “Ha avuto il mandato per affossare il Paese” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ennesimo attacco di Salvini a Conte: “Qui non siamo solo di fronte a incapacità”. ROMA – L’ennesimo attacco di Matteo Salvini al premier Conte. “Qualcun potrebbe voler danneggiare volontariamente l’Italia – ha detto il leader della Lega citato da Il Giornale – è stata perfino bocciata la proposta della Lega di assegnare solo a prodotti made in Italy per l’acquisto di prodotti in negozio. E’ un Governo nemico delle imprese. Qui non siamo davanti ad incapacità, ma c’è malafede. Conte ha avuto il mandato per affossare l’Italia“. Salvini: “Il Governo cadrà” In un’intervista a La Verità ... Leggi su newsmondo

FMCastaldo : A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e… - fanpage : La Ministra #Azzolina attacca #Salvini: 'È l'antipolitica. Parlando alle famiglie e dicendo i vostri figli non rien… - HuffPostItalia : Salvini attacca Selvaggia Lucarelli: 'Ha buttato suo figlio in pasto ai giornali' (VIDEO) - NewsMondo1 : Salvini attacca Conte: “Ha avuto il mandato per affossare il Paese” - Antongiulio2 : RT @SteAlbamonte: “Il libro di Annalisa Chirico: ci vorrebbero pure tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre (#Salvini-#Draghi-#Renz… -