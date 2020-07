Salerno, Provincia: consegnati i lavori a Sarno, Sala Consilina e Teggiano (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni la Provincia di Salerno consegna altri lavori di messa in sicurezza. Questa volta sono previsti sulla SP 101 a Sarno e sulla SP 330 fra Sala Consilina e Teggiano. Gli importi sono rispettivamente di euro 123,547,97 e di euro 119.902,54. “Il primo intervento – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – viene consegnato fra oggi e domani, cioè fra il 13 e il 14 luglio, e dovrebbe terminare per il 17 luglio. Sono “lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, sulla SP 101 ricedente nel territorio del comune di Sarno”. Il secondo ... Leggi su anteprima24

