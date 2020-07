Salerno, il presidente ed il parroco insieme per proteggere il sagrato (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiportare alla bellezza del 2010 il sagrato della Chiesa di Santa Maria a Mare a Mercatello. Dieci anni dopo il parroco Don Antonio Galderisi e l’ex sindaco che volle quei lavori ed oggi è Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si sono reincontrati ed abbracciati per annunciare un nuovo piccolo ma significativo intervento che chiuderà con una recinzione l’area. Una risposta alle esigenze dei residenti e dello stesso parroco che avevano lamentato durante la notte l’utilizzo improprio della zona. Senza usare mezzi termini il parroco ha detto chiaramente: “È diventata una latrina – ha detto davanti a tutti Don Antonio- e non dico altre cose per non essere indecente”. Il presidente De Luca ha ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Salerno presidente Salerno, si laurea e dona tesi a Mattarella: il Presidente lo ringrazia Voce di Strada Nasce a Salerno l’Associazione Regionale “Di@logo”

Presidente dell’Associazione è stata eletta la prof.ssa ... Vicepresidenti sono stati eletti il prof, Luigi Alfano, con lunga esperienza nella segreteria della Flc Cgil di Salerno e il dirigente ...

Roccagloriosa, selezionati 56 segugi per il selecontrollo del cinghiale | FOTO

L’Enci (ente nazionale cinofili italiani) e la Sips di Salerno sezione ‘Avv ... Sono stati selezionati 56 segugi di diverse razze sotto la supervisione del presidente Sips Antonino Abbate e del ...

