Salernitana, un poker per sognare i play off: Cittadella al tappeto (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Serviva un segnale ed è arrivato questa sera. La Salernitana schianta il Cittadella, avvicina i veneti in classifica e rilancia le proprie ambizioni play off. Una notte dalla quale ripartire per mister Ventura, in vista delle ultime quattro partite di campionato che dovranno portare il cavaluccio marino a conquistare la miglior posizione possibile nella griglia degli spareggi. La sfida dell’Arechi si mette subito bene per i padroni di casa. Al 14′ Di Tacchio centra il palo su angolo di Curcio, sulla respinta del montante si fionda Gondo che sblocca il risultato. I padroni di casa continuano a premere e alla mezz’ora raddoppiano. Lombardi sfrutta nel migliore dei modi il pasticcio tra Paleari e Frare, insaccando in rovesciata il pallone del due a zero. La gara ... Leggi su anteprima24

