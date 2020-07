Sacchi difende Sarri: "Alla Juve ha trovato una società potente per vincere in Italia ma giocatori finiti" (Di lunedì 13 luglio 2020) Arrigo Sacchi, ex tecnico, ha fatto il punto sulla Juventus dopo questa ripartenza, parlando Alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore, ora opinionista, ha parlato del momento attuale della formazione bianconera e ha difeso l'operato di Maurizio Sarri. Sarri e la Juve? "Il nostro calcio è lo specchio di una società vecchia, in piena crisi economica, culturale e morale, in recessione, con scarsa progettualità, che punta sul singolo e sugli stranieri per rimediare ad una povertà complessiva di... Leggi su 90min

Arrigo Sacchi, ex tecnico, ha fatto il punto sulla Juventus dopo questa ripartenza, parlando alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore, ora opinionista, ha parlato del momento attuale della ...

Tra il mondo Juventus e Maurizio Sarri non è mai scoccata una vera e propria scintilla. Ma a difendere l’allenatore bianconero è stato Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

