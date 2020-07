Russia, sposa muore nel giorno del suo matrimonio per shock anafilattico: era allergica alle noci (Di lunedì 13 luglio 2020) sposa muore nel giorno del suo matrimonio a causa di uno shock anafilattico muore nel giorno del suo matrimonio a causa di uno shock anafilattico: è quanto accaduto a una giovane sposa nel corso del ricevimento di nozze. L’incredibile vicenda è avvenuta a Mosca, in Russia, ed è stata raccontata da diversi quotidiani. Secondo quanto ricostruito, la 25enne Alexandra Erokhova, questo il nome della sposa, dopo essere convolata a nozze con il suo fidanzato, si è recata al ricevimento di matrimonio in compagnia del suo neo marito, che si è svolto in una sontuosa sala di Palazzo Tsaritsyno, a Mosca. ... Leggi su tpi

