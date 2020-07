Rossi come Papa Francesco: contro il calo demografico porte aperte a tutti gli immigrati (Di lunedì 13 luglio 2020) Occorre cambiare le politiche verso l'immigrazione, decidere per la cittadinanza dei giovani e dei ragazzi immigrati, per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati, auspica il Governatore toscano Leggi su firenzepost

FIRENZE – «L’Italia, ormai da tre anni, perde in termini di popolazione 190.000 abitanti, qualcosa come una città come Prato. Significa declino, invecchiamento, perdita di ricchezza e di futuro. Occor ...

I controllori Ersi alla Ruzzo Reti: “No a nuove assunzioni, stop all’uso degli interinali”

TERAMO – Il direttore dell’Ersi Corrado Rossi, nel corso del suo intervento all’assemblea dei sindaci saltata per mancanza di numero legale sabato mattina, ha sintetizzato l’analisi dell’Ersi sulla si ...

