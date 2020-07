Romina Carrisi sbalordisce tutti in vacanza: ma nella foto c’è un intruso | FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, si sta godendo delle meritate vacanze dopo il lockdown. Appare bellissima sui social. Romina Carrisi, la quartogenita della popolare coppia di cantanti Al Bano e Romina Power, ha viaggiato moltissimo in quest’ultimo periodo. Prima che il Paese entrasse in lockdown a causa della pandemia da Coronavirus, … L'articolo Romina Carrisi sbalordisce tutti in vacanza: ma nella FOTO c’è un intruso FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gossipn60139485 : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - gossiparaaah : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - gossipnewsgoss1 : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - newsnewsgossip : Romina Carrisi, 'Forte litigio con Al Bano': dissapori in famiglia per i Carrisi? La verità ? - gossipn60139485 : Romina Carrisi e Albano hanno litigato L'indizio che fa preoccupare ? -