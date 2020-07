Romani nelle fogne? I tifosi la prendono malissimo. E umiliano Grillo (Di lunedì 13 luglio 2020) I tifosi della Roma non hanno preso benissimo il sonetto pubblicato sul blog di Beppe Grillo nel quale, per incensare la sindaca Virginia Raggi, il comico attacca chi non la comprende e definisce i Romani "gente di fogna". Così in via Piccolomini, nella Capitale, è comparso uno striscione durissimo nei confronti di Grillo che ripercorre anche sue vicissitudini giudiziarie (e altre riguardanti il figlio). Questo il testo: "Tu assassino e tio figlio stupratore... insulti Roma... ma sei una merda senza onore. Grillo verme". Insomma, se l'obiettivo era quello di rilanciare il Movimento 5 stelle alla conquista della città, il comico ha decisamente sbagliato mira. Leggi su iltempo

Marzialoreti2 : Riunione rinviata neanche a domani ma alla prossima settimana. Poi lunedì prossimo a quello dopo, poi a settembre.… - EugenioCardi : RT @anamoRacsecnarF: #Grillo dice che noi romani siamo fogna. Allora da abitanti della fogna,come dicesti tu un po’ di tempo fa, VAFFANCULO… - ClaudioMori7 : RT @magozufus1: Ricapitolando: il Rag. #Grillo ci dice che nessuno merita la #Raggi perché i romani 'gente de fogna' continuano a cadere ne… - anamoRacsecnarF : #Grillo dice che noi romani siamo fogna. Allora da abitanti della fogna,come dicesti tu un po’ di tempo fa, VAFFANC… - jhh_renner : RT @PsiBologna: Grillo sputa sui suoi elettori romani definendolo 'gente de fogna' Grillini hanno portato la politica al livello sottozero.… -