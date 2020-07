Roma, Zaniolo e la gioia del ritorno al gol: “dà fiducia e morale. Ai tifosi dico che mi mancano tanto” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’infortunio è alle spalle. Nicolò Zaniolo è riuscito non solo a tornare in campo in stagione dopo la rottura del crociato, evento possibile grazie allo slittamento del campionato di Serie A, ma è anche tornato al gol. Il centroampista della Roma, in un’intervista riportata dalla ‘Rosea’, si è espresso così in merito al ritorno in campo e al gol: “per me contava prima di tutto tornare in campo, ma il gol era senza dubbio ai primi posti, perché ti dà una grossa spinta per affrontare le prossime partite, ti dà fiducia, ti dà morale e soprattutto è servito alla squadra per vincere la partita di sabato. Sono contentissimo. Ho visto Diego (Perotti, ndr) che avanzava, so che è molto bravo a ... Leggi su sportfair

