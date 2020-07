Roma-Verona: probabili formazioni e tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio alle 21.45 la Roma ospita all’Olimpico il Verona, partita valida per la 33° giornata di campionato di Serie A. Nella scorsa giornata la Roma ha battuto con un netto 3 a 0 il Brescia, convincendo i tifosi con una buona prestazione sia a livello fisico che mentale. Da segnalare anche il ritorno al gol (e che gol!) di Zaniolo dopo il lungo stop per la rottura del crociato. I giallorossi occupano la quinta posizione in classifica a quota 54 punti a +2 sul Napoli che ha pareggiato con il Milan. Il Verona è stato raggiunto sul finale dalla Fiorentina, proprio quando i 3 punti sembravano una certezza: 1 a 1 e gol al 97 minuto di gioco di Cutrone che in extremis ha riacciuffato gli avversari. Una sconfitta amara per il Verona che con questo pareggio abbandona ... Leggi su sport.periodicodaily

Conte lancia l'Inter: "La strada è giusta, paghiamo solo errori individuali"

Assalto al secondo posto, l’occasione è ghiotta e Antonio Conte lo sa, anche se mette in guardia i suoi: "Il Torino ha una rosa superiore a quel che dice la classifica - ha detto l’allenatore a Inter ...

