Roma, sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. La Capitale vivrà un’altra emergenza rifiuti? (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ stato sequestrato dalla Procura di Roma in maniera cautelativa il Tmb di Rocca Cencia di Ama. O meglio, è stata sottoposta sotto amministrazione giudiziaria la porzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti che si occupa della stabilizzazione della spazzatura. L’inchiesta era partita lo scorso anno dopo varie segnalazioni ed esposti dei cittadini esausti e disperati per via delle esalazioni costretti ogni giorno a respirare. Roma, sequestrato il Tmb di Rocca Cencia A quanto pare, il Tmb di Rocca Cencia sembra essere “difettoso”: tra gli indagati ci sarebbero sia manager che attualmente lavorano per l’azienda municipalizzata che altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Larsenalea : RT @ivocamic: GRILLOOOO CHI È 'NA FOGNA VOI O I ROMANI? RAGGI VIA SUBITO E ZINGARETTI PURE Sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. Caos rifiu… - ChiodiDonatella : RT @ivocamic: GRILLOOOO CHI È 'NA FOGNA VOI O I ROMANI? RAGGI VIA SUBITO E ZINGARETTI PURE Sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. Caos rifiu… - CorriereCitta : Roma, sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. La Capitale vivrà un’altra emergenza rifiuti? - ROMINA70672119 : RT @ivocamic: GRILLOOOO CHI È 'NA FOGNA VOI O I ROMANI? RAGGI VIA SUBITO E ZINGARETTI PURE Sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. Caos rifiu… - TortoricAurelio : RT @ivocamic: GRILLOOOO CHI È 'NA FOGNA VOI O I ROMANI? RAGGI VIA SUBITO E ZINGARETTI PURE Sequestrato il Tmb di Rocca Cencia. Caos rifiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sequestrato Rifiuti Roma, sequestrato dalla Procura il Tmb Ama di Rocca Cencia Il Messaggero LA PROCURA ROMA SEQUESTRA SEZIONE DEL TMB DI ROCCA CENCIA

La Procura di Roma ha stabilito ilsequestro di una parte del Tmb Rocca Cencia di Ama e hacontestualmente nominato amministratore giudiziario PierluigiPalumbo, attualmente amministratore giudiziario ...

Roma, movida: controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti #Covid

Nella stessa zona di Trastevere, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione Sanità Carabinieri di Roma sono stati controllati vari ... Un negozio di kebab ove si è proceduto al sequestro di circa 3 ...

La Procura di Roma ha stabilito ilsequestro di una parte del Tmb Rocca Cencia di Ama e hacontestualmente nominato amministratore giudiziario PierluigiPalumbo, attualmente amministratore giudiziario ...Nella stessa zona di Trastevere, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione Sanità Carabinieri di Roma sono stati controllati vari ... Un negozio di kebab ove si è proceduto al sequestro di circa 3 ...