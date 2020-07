"Roma e Lazio sotto attacco: il Psg fa sul serio per Pellegrini e Milinkovic Savic" (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma - Roma e Lazio sotto attacco. Il Paris Saint Germain fa sul serio per i due gioielli della capitale: sponda giallorossa Lorenzo Pellegrini , centrocampista che ha una clausola rescissoria da 30 ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Erjode10 : RT @TeamMilanAC: AC Milan 2019 ?? Lecce ? Roma ? Spal ? Lazio ? Juventus ?? Napoli ?? 6 Goals scored ?? 8 Goals conceded AC Milan 2020 ? L… - ichwan_ri : RT @TeamMilanAC: AC Milan 2019 ?? Lecce ? Roma ? Spal ? Lazio ? Juventus ?? Napoli ?? 6 Goals scored ?? 8 Goals conceded AC Milan 2020 ? L… -