Roma, avvicinano un anziano e gli portano via il Rolex: ecco come hanno agito 2 giovani rom

Il 30 giugno scorso due giovani donne, in prossimità di piazza Re di Roma, si sono rese responsabili di rapina in concorso nei confronti di un 70enne cinese. I fatti L'uomo è stato avvicinato dalle due donne, una delle quali, strattonandolo con forza, è riuscita a sfilargli dal polso il prezioso orologio nonostante il tentativo di resistenza del malcapitato per poi darsi alla fuga, con l'ausilio di complici che le attendevano a bordo di un'auto in sosta nelle vicinanze. La vittima, grazie alla presenza di una telecamera montata sul parabrezza frontale della propria auto, è riuscita a filmare le immagini che ritraevano il volto delle due romene nonché l'arrivo e la successiva fuga del veicolo utilizzato dai malfattori. L'anziano è riuscito così, durante ...

