Rodrigo Alves, da Ken a Barbie e ora che si chiama Jessica dichiara: “Voglio un figlio” (Di lunedì 13 luglio 2020) Rodrigo Alves, conosciuto meglio come “Il Ken umano”, ha quasi completato la transizione per diventare donna. Si fa chiamare Jessica e vuole un figlio. Nato in Brasile nel 1983, Rodrigo Alves si è trasferito a Londra per studiare economia quando aveva 19 anni. Con il passare del tempo il suo desiderio di somigliare a ‘Ken‘ … L'articolo Rodrigo Alves, da Ken a Barbie e ora che si chiama Jessica dichiara: “Voglio un figlio” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Il brasiliano Rodrigo Alves famoso per gli interventi con cui voleva assomigliare a Ken, il famoso bambolotto, di punto in bianco ha ammesso di essersi sempre sentito donna e si è trasformato in Barbi ...

