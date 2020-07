Robert De Niro in crisi finanziaria a causa del Coronavirus: l’ex moglie lo porta in tribunale (Di lunedì 13 luglio 2020) A causa dell’emergenza sanitaria tantissime attività hanno subito delle gravi perdite. Anche il noto divo di Hollywood, Robert De Niro ha visto crollare le entrate provenienti dalla catena di ristoranti Nobu e dal Greenwich Hotel. Lʼattore, proprietario di un hotel e una catena di ristoranti, avrebbe perso più di cinque milioni di dollari a causa della pandemia. Robert De Niro in crisi finanziaria, l’ex moglie lo porta in tribunale Grave tracollo finanziario per Robert De Niro. A causarlo, il Coronavirus che ha fatto crollare le entrate delle sue due attività. L’emergenza sanitaria ha inferto ... Leggi su velvetgossip

