Ritorno tifosi allo stadio in Serie A, la Lega spinge: “Consentire la riapertura degli impianti già da questa stagione” (Di lunedì 13 luglio 2020) Più volte, su questa pagine, la redazione di CalcioWeb ha spinto affinché si riaprissero gli stadi già da subito, quantomeno parzialmente. Gli assembramenti creati a Reggio Calabria, Napoli e Benevento, restando in Italia, lo dimostrano: al momento, nel nostro paese, l’emergenza è superata. Il Covid c’è ancora ma non si può parlare di situazione tragica o comunque complessa come lo poteva essere diversi mesi fa. Il Ritorno alla vita di tutti i giorni, tra riapertura delle attività, passeggiate all’aperto e quant’altro, pur rispettando le norme del caso, non può escludere la possibilità che i tifosi tornino a tifare nei “propri impianti”. Da questo punto di vista, la Lega ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Il ritorno dei tifosi allo stadio potrebbe essere più vicino - CalcioWeb : Ritorno tifosi allo stadio in Serie A, la Lega spinge: 'Consentire la riapertura degli impianti già da questa stagi… - ire_gentile : RT @SkySport: Il ritorno dei tifosi allo stadio potrebbe essere più vicino - SPress24 : La Lega Serie A sta lavorando per il ritorno dei tifosi allo stadio: in programma il protocollo - lunatica10001 : RT @SkySport: Il ritorno dei tifosi allo stadio potrebbe essere più vicino -