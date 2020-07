Ritorno al Papeete. Matteo Salvini: "La gente non mi ha voltato le spalle" (Di lunedì 13 luglio 2020) A un anno dal suicidio governativo, compiuto a ritmo di reggaeton, Matteo Salvini torna al Papeete. Simbolo del momento di auge politica e dell’inizio del declino, che lo ha allontanato dal Governo. In un’intervista alla Stampa il leader della Lega si dice sicuro della sua popolarità: “Non è vero che la gente mi ha voltato le spalle. Anche qui, quest’anno, è tutto sotto tono, non ci dimentichiamo che gli italiani si stanno appena riprendendo dall’incubo pandemia. E comunque se faccio una passeggiata in spiaggia vedrete che tante persone si avvicineranno per fare una foto”.Temi politici, il centrodestra. Salvini è convinto della tenuta della coalizione, anche se Silvio Berlusconi strizza l’occhio alla ... Leggi su huffingtonpost

Salvini e il ritorno al Papeete con tanti selfie e zero mascherine Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Matteo Salvini aveva promesso che sarebbe tornato al Papeete e lo ha fatto. Stavolta non ci sono né un governo da far cadere né una campagna elettorale da inaugurare, ...

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Matteo aveva promesso che sarebbe tornato al e lo ha fatto. Stavolta non ci sono né un governo da far cadere né una campagna elettorale da inaugurare, ... Il grande ritorno di Salvini al Papeete (e il selfie senza mascherina) Nel video e in questa foto pubblicata dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova possiamo ammirare il grande ritorno di Matteo Salvini al Papeete. Lui sui social network non aveva stranamente scritto niente, ma in compenso lo scatto ...

MariellaMioBea : RT @xnitius: Apertura di #agorarai : il ritorno di @matteosalvinimi al #Papeete ??????? - agorarai : Il ritorno di Matteo Salvini al Papeete nel moviolone di @iosonocarrara #agorarai - xnitius : Apertura di #agorarai : il ritorno di @matteosalvinimi al #Papeete ??????? - HuffPostItalia : Ritorno al Papeete. Matteo Salvini: 'La gente non mi ha voltato le spalle' - ClaudioBozza : Il ritorno (slow) di #Salvini sulla spiaggia del #Papeete: #Berlusconi non farà da stampella -