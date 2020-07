Risultati Serie B, si parte con la sfida Cosenza-Perugia: la classifica (Di lunedì 13 luglio 2020) Risultati Serie B – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo. Si decidono gli obiettivi di promozione, playoff e salvezza. Nel primo match in campo Cosenza e Perugia, il club calabrese si gioca le ultime chance di salvezza. Match fondamentale tra Ascoli e Empoli, trasferta del Chievo contro la Cremonese. Vero e proprio scontro per la promozione quello tra Pordenone e Crotone. L’Entella in casa contro il Pisa, il Frosinone non può permettersi passi falsi contro la Juve Stabia. Lo Spezia cerca il 3 punti sul campo del Livorno, già retrocesso in Serie C. Salernitana-Cittadella, Trapani-Benevento e Venezia-Pescara chiudono il programma. I Risultati DI Serie ... Leggi su calcioweb.eu

