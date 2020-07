Risultati Serie A, 32ª giornata: l’Inter vince e raggiunge la Lazio al secondo posto [FOTO e CLASSIFICA] (Di lunedì 13 luglio 2020) Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti sempre più in crisi, in gol Raspadori e Caputo. La Roma sbanca facilmente Brescia: 0-3 e torna in gol anche Zaniolo. In serata il big match tra Juventus e Atalanta finisce 2-2, con i bianconeri a riprendere per ben due volte su rigore gli ospiti. Menù ricco anche domenica: il Genoa vince contro la Spal, pari rocamboleschi e al FOTOfinish per Parma e Fiorentina, la Samp sbanca Udine. In serata tanti gol tra Napoli e Milan, finisce 2-2. Nell’ultimo match successo in rimonta dell’Inter contro il Torino, finisce ... Leggi su calcioweb.eu

