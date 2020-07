Risultati Playoff Serie C, i quarti di finale: Carrarese e Novara in vantaggio – LIVE (Di lunedì 13 luglio 2020) Risultati Playoff Serie C – Di nuovo in campo la terza Serie italiana per gli spareggi promozione. Dopo i diversi turni ad eliminazione diretta delle scorse settimane, oggi è il turno dei quarti di finale. Quattro le sfide, tutte in gara secca e con il passaggio del turno della squadra locale in caso di pareggio al termine della sfida. Questo il quadro completo, segui il LIVE di CalcioWeb a partire dalle 17. LUNEDI’ ore 20.30 Bari-Ternana 0-0 Carpi-Novara 0-1 Carrarese-Juventus U23 0-0 ore 20:45 Reggio Audace-Potenza 0-0L'articolo Risultati Playoff Serie C, i quarti di finale: Carrarese e ... Leggi su calcioweb.eu

junews24com : Risultati secondo turno Nazionale Playoff Serie C LIVE - - zazoomblog : Risultati Playoff Serie C il programma completo dei quarti di finale – LIVE - #Risultati #Playoff #Serie… - zazoomnews : LIVE – Playoff Serie C 2019-2020 secondo turno fase nazionale: i risultati in DIRETTA - #Playoff #Serie #2019-2020… - zazoomblog : LIVE – Playoff Serie C 2019-2020 secondo turno fase nazionale: i risultati in DIRETTA - #Playoff #Serie #2019-2020… - RTAllProClub : RT @IgpPes: Con i risultati della 9^ Giornata di Campionato della 3^ Stagione di @Poseidonleague giocata e vinta in A/R contro i portoghesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Playoff Risultati secondo turno Nazionale Playoff Serie C LIVE Juventus News 24 Playoff Serie C - Bari-Ternana, Carrarese-Juve, Carpi-Novara e Reggio-Potenza: diretta e risultati

Si gioca oggi l'ultimo turno prima della Final Four dei Playoff di Serie C: a chi gioca in casa basta il pareggio.

Diretta Carrarese – Juventus U23 0-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Carrarese – Juventus U23 del 13 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Seri ...

Si gioca oggi l'ultimo turno prima della Final Four dei Playoff di Serie C: a chi gioca in casa basta il pareggio.La partita Carrarese – Juventus U23 del 13 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per il secondo turno della Fase Nazionale dei playoff di Seri ...