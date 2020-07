#RipartelItalia arriva in Sicilia. Appuntamento stasera alle 20.30 (Di lunedì 13 luglio 2020) Se pensate alla Sicilia e ai suoi problemi vecchi e nuovi cosa vi viene in mente? Sicuramente penserete al diritto al lavoro, al contrasto alla povertà e alla criminalità, alla necessità di sviluppo e ai trasporti. Le misure del governo per il lavoro e il sostegno al reddito, la battaglia per affermare la legalità e il rilancio delle infrastrutture saranno proprio gli argomenti al centro della nona tappa del tour virtuale “Riparte l’Italia” del MoVimento 5 Stelle. stasera alle 20.30 saremo in Sicilia insieme alle ministre Nunzia Catalfo e Lucia Azzolina, il vice ministro Giancarlo Cancelleri e il sottosegretario Alessio Villarosa. Ma non solo: a rispondere alle domande di Paola Taverna e Danilo Toninelli e a quelle dei cittadini ci saranno ... Leggi su ilblogdellestelle

