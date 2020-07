Rifiuti giardinaggio bruciati e interrati, sequestro per azienda di Caserta (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe smaltito illecitamente i Rifiuti derivanti dall’attività di giardinaggio della sua azienda, bruciandoli e interrandoli, e ciò per risparmiare sui costi di smaltimento. E’ quanto ipotizzato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere a carico di un imprenditore 50enne di Caserta, cui i carabinieri forestali hanno sequestrato l’azienda, denominata “Happy Garden”; l’uomo è indagato per reati relativi ai Rifiuti e per simulazione di reato, perché quando ha capito che la Procura e i carabinieri lo avevano scoperto, ha presentato denuncia ipotizzando che vi fossero mani ignote dietro la combustione di Rifiuti nella sua azienda; invece, sostengono gli inquirenti, ... Leggi su anteprima24

