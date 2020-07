Ricetta dolcetti al cocco: ingredienti, preparazione e consigli (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi andremo a proporvi una Ricetta molto estiva, un dolcetto semplice e veloce da preparare, ma allo stesso tempo buonissimo, stiamo parlando dei dolcetti al cocco. Queste fresche e candide sfere sono perfette per tutte le occasioni in cui si hanno molti invitati e poco tempo. Inoltre, avete bisogno di pochissimi ingredienti per prepararle. dolcetti al cocco – ingredienti Con i seguenti ingredienti otterrete circa 35 dolcetti al cocco. cocco rapè 250 g Ricotta vaccina 500 g Zucchero a velo 100 g Per guarnire: cocco rapè 50 g dolcetti al cocco – preparazione Per preparare le palline di cocco ... Leggi su giornal

"Perfetto per la sintesi di quello che voglio proporre, una pagina con ricette di dolci semplici e veloci", spiega con leggerezza Francesca Di Leo, 31 anni, che sogna di trasformare presto quella che ...

Viaggio ad Alghero, tra astice alla catalana e atmosfere da Dolce vita

Le ricette sono local, il che significa che sono naturalmente ... Per il resto, è tutto una sorpresa: una volta ordinato il menù, non saprete mai davvero cosa vi arriverà. I dolci si possono ordinare ...

