Riccardino esce il 16 luglio: ecco di cosa parla l’ultimo libro di Montalbano (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 16 luglio uscirà l’ultimo libro di Montalbano, il personaggio nato dal genio di Andrea Camilleri, scomparso un anno fa. Quasi 12 mesi esatti dopo l’addio del celebre scrittore, deceduto il 17 luglio 2019, il suo Montalbano giunge quindi all’ultimo episodio. Giovedì 16 luglio Riccardino farà il suo esordio in tutte le librerie, consentendo a tutti gli appassionati del commissario siciliano di gustarsi l’epilogo di una storia che dura ormai da molti anni. Dopo una lunga e accurata revisione linguistica, Riccardino viene quindi pubblicato nella collana “La Memoria”. Il romanzo viene pubblicato postumo, quasi come un ultimo regalo che Camilleri vuole fare al suo affezionatissimo pubblico, non solo ... Leggi su nonsolo.tv

IlContiAndrea : Il 16 luglio esce #Riccardino che chiude la saga di #Montalbano #Camilleri aveva scritto il libro già nel 2005 e ri… - Spiralwavemood : RT @IlContiAndrea: Il 16 luglio esce #Riccardino che chiude la saga di #Montalbano #Camilleri aveva scritto il libro già nel 2005 e richius… - __aangelaa27 : RT @IlContiAndrea: Il 16 luglio esce #Riccardino che chiude la saga di #Montalbano #Camilleri aveva scritto il libro già nel 2005 e richius… - lattuga99 : RT @IlContiAndrea: Il 16 luglio esce #Riccardino che chiude la saga di #Montalbano #Camilleri aveva scritto il libro già nel 2005 e richius… - IlContiAndrea : Il 16 luglio esce #Riccardino che chiude la saga di #Montalbano #Camilleri aveva scritto il libro già nel 2005 e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardino esce "Riccardino": l'ultimo Montalbano di Andrea Camilleri esce postumo MAM-e Il grande momento è arrivato: in libreria “Riccardino”, ultimo libro di Camilleri

Castel San Pietro Terme (BO). “Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse”. “Riccardino sono”, disse una voce “squillante e festevole”, per dargli ...

I libri per l’estate 2020, anche per loro un posto in valigia

Tra i migliori compagni di viaggio, in vacanza con noi. Prima di partire, un salto in libreria è d’obbligo: dove vai se un libro (e anche di più…) non ce l’hai? Legnano – Con l’avvicinarsi delle vacan ...

Castel San Pietro Terme (BO). “Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse”. “Riccardino sono”, disse una voce “squillante e festevole”, per dargli ...Tra i migliori compagni di viaggio, in vacanza con noi. Prima di partire, un salto in libreria è d’obbligo: dove vai se un libro (e anche di più…) non ce l’hai? Legnano – Con l’avvicinarsi delle vacan ...