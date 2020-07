Renato Pozzetto compie ottant’anni, una vita tra cabaret, cinema e tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Per definire la comicità di Renato Pozzetto, che il 14 luglio compie 80 anni (è nato a Milano nel 1940), un ottimo punto di partenza è una delle sue gag più famose, frutto tra l’altro di una sua idea. È la sequenza di Sono Fotogenico (1980) di Dino Risi in cui il personaggio che interpreta, il sempliciotto Antonio Barozzi che sogna di sfondare nel cinema, va dal fotografo per gli scatti del portfolio. Quello gli dice di fare la faccia da arrabbiato, e poi innamorato, minaccioso, triste. E Antonio mantiene sempre esattamente lo stesso sguardo: immoto, imperscrutabile, lontanissimo. Ecco, il segreto della comicità di Renato Pozzetto è in gran parte qui: l’aria imbambolata, la surrealtà di un personaggio che diverte ... Leggi su optimagazine

