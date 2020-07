Regione Campania, passa la legge “salva” liste civiche. De Luca esulta (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori “le liste, con contrassegno anche composito, espressione dei partiti rappresentati in Parlamento italiano o da gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni”. E’ quanto prevedono le modifiche alla legge regionale del 27 marzo 2009 che sono state approvate oggi dal Consiglio regionale della Campania. La legge e’ stata illustrata in aula dal consigliere regionale Maria Ricchiuti. Esenzione della sottoscrizione per quelle liste “con contrassegno anche composito, espressione di partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio e ... Leggi su anteprima24

vilmamoronese : Siamo tutti al fianco della nostra @val_ciarambino e dei nostri candidati consiglieri, insieme possiamo cambiare in… - VincenzoDeLuca : ++ 'INGRESSI IN ITALIA DEL TUTTO INCONTROLLATI IN QUESTE CONDIZIONI NON ARRIVEREMO NEANCHE A SETTEMBRE' ++ Leggi… - vilmamoronese : Domani alle ore 10 a Palazzo Paternò a #Caserta (via San Carlo 142), si terrà la conferenza stampa di presentazione… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: La gestione dei trasporti nella nostra Regione è fallimentare e De Luca crede di poter trattare i campani come vuole. N… - StreetNews24 : 'Mi dicono che ci sono giovani che nella movida serale continuano ad assembrarsi e persino a bere dallo stesso bicc… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania La Regione Campania con i Trasporti - Regione informa Regione Campania Se sei giovane e non sei ricco, la Campania non è la regione che fa per te

La Campania non è una regione per giovani, né per chi ha pochi soldi in tasca. Non lo era prima della pandemia e non lo è certamente adesso. Anzi. Lo stato dell’arte, se così si può dire, è peggiorato ...

De Luca: “Giovani che bevono dallo stesso bicchiere? Sono idioti. Di Coronavirus si muore”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ‘bastona’ i giovani che non rispettano le regole anti-contagio da Coronavirus: “Ci sono alcune fasce giovanili che continuano, come le vecchie ...

La Campania non è una regione per giovani, né per chi ha pochi soldi in tasca. Non lo era prima della pandemia e non lo è certamente adesso. Anzi. Lo stato dell’arte, se così si può dire, è peggiorato ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ‘bastona’ i giovani che non rispettano le regole anti-contagio da Coronavirus: “Ci sono alcune fasce giovanili che continuano, come le vecchie ...