Regionali Toscana, la candidata della Lega Ceccardi: “Non sono antifascista. Facile dirsi così oggi con un nemico che non esiste” (Di lunedì 13 luglio 2020) Susanna Ceccardi, candidata governatrice del centrodestra della Regione Toscana, non “né fascista né antifascista“. Anzi “oggi è troppo Facile dirsi antifascisti con un nemi che non esiste”. Lo dice lei stessa, in un’intervista all’edizione fiorentina di Repubblica: “Io sono anti ideologica. Vengo anch’io dalla storia rossa, sono nata nel 1987 ma ho una famiglia di tradizione di sinistra, il fratello di mio nonno era un partigiano e fu ucciso dai fascisti. Non sono né fascista né antifascista, aveva un senso la domanda allora, nel 1944. oggi è troppo Facile ... Leggi su ilfattoquotidiano

