Regionali, Guarino scatenato: raduna 50 amministratori locali e i big di Italia viva (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Francesco Guarino, tra le punte di diamante di Italia viva alle prossime Regionali, scende ufficialmente in campo apre la sua campagna elettorale. Appuntamento domani sera, martedì, alle 19 e 30, alla biblioteca comunale di Villaricca, città della quale Guarino è assessore ai Lavori pubblici. Alla presenza dei big nazionali del partito di Matteo Renzi, a cominciare dal coordinatore nazionale Ettore Rosato, Guarino radunerà 50 tra amministratori comunali e consiglieri di municipalità, entusiasti della sua scelta politica e pronti a sostenere la sua “battaglia” elettorale. La sfida di Guarino è coraggiosa: riempire lo spazio della ... Leggi su anteprima24

