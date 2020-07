Regionali Campania, nuove regole per l’esonero dall’obbligo della raccolta firme (Di lunedì 13 luglio 2020) NAPOLI – Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza, con 33 voti favorevoli (maggioranza e centrodestra) e tre contrari (Movimento 5 Stelle) un provvedimento che modifica la legge elettorale attualmente vigente. Si interviene, in particolare, sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste. La principale novita’ introdotta riguarda l’esonero dall’obbligo di sottoscrizioni per tutte le liste espressione di partiti o gruppi politici che alle regionali del 2015 avevano presentato candidature, ottenendo almeno un seggio, e nelle quali sia candidato almeno un consigliere regionale in carica. Leggi su dire

