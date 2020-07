Reggia di Caserta, ecco le nuove mappe consultabili e scaricabili online (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – mappe di orientamento, ricche di dettagli e curiosità, consultabili e scaricabili da oggi. Il tutto è dosponibile sul sito della Reggia di Caserta all’indirizzo https://www.ReggiadiCaserta.beniculturali.it/nuove-mappe/​ Nell’ambito delle iniziative di promozione e comunicazione della Reggia di Caserta, sono state realizzate due nuove mappe di orientamento per i visitatori. L’obiettivo è valorizzare tutti gli elementi significativi del patrimonio architettonico, storico-artistico e naturale della Reggia di ... Leggi su anteprima24

