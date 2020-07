Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria disciplina”. Il premier: “Ue offra soluzioni, non illusioni” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Gli italiani hanno dimostrato una straordinaria disciplina”, sul Recovery fund “troveremo un accordo”. La cancelliera Angela Merkel, al termine del bilaterale di circa un’ora con il premier Giuseppe Conte, ha usato parole di sostegno nei confronti dell’Italia. Un messaggio fondamentale in vista del prossimo consiglio europeo del 17-18 luglio e che arriva nell’ultimo incontro del tour europeo del presidente del Consiglio italiano. Dopo aver visto i leader di Portogallo, Spagna e Olanda, è stata la volta della Germania. E mentre Conte ha ribadito la richiesta che Bruxelles faccia in fretta, perché all’Europa “servono ... Leggi su ilfattoquotidiano

