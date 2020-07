Record negativo storico di nascite in Italia nel 2019: influiscono gli stranieri (Di lunedì 13 luglio 2020) Preoccupante il dato relativo alle nascite in Italia nel 2019. Superato il numero già negativo del 2018, questo è il peggiore dall’Unità d’Italia: i fattori determinanti Gli Italiani non fanno più figli. E’ preoccupante il bilancio demografico diffuso dall’Istat relativo al calo delle nascite. L’Italia ha infatti raggiunto un nuovo Record negativo relativo alle nascite. Superato il numero negativo già abbastanza preoccupante del 2018, quello registrato nel 2019 è addirittura il più basso dall’Unità d’Italia. Tra il 2017 e il 2018 c’era già ... Leggi su bloglive

elenabonetti : Il nuovo record negativo di nascite fotografato dall’Istat, ci dice che purtroppo i figli sono tagliati fuori dalla… - Adnkronos : Sempre meno nascite, record negativo dall’Unità d’Italia - Tg3web : Nascite ancora in calo nel nostro Paese. Una tendenza che va avanti da alcuni anni e che ha fatto segnare nel 2019… - smilypapiking : RT @janavel7: 'Istat: Nuovo record negativo di nascite (- 4,5%). Crollo degli immigrati e fuga degli italiani. Nel 2019 appena 420.170 nuov… - iISud24 : Allarme dell’Istat: «Record negativo di nascite». @IsabellaRauti: «Emergenza denatalità, ma il Governo non vede»… -