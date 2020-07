Rai Sport: “Callejon ha chiesto un biennale, il Napoli vuole offrirgliene uno. Si tratta.” (Di lunedì 13 luglio 2020) Rai Sport – Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in... L'articolo Rai Sport: “Callejon ha chiesto un biennale, il Napoli vuole offrirgliene uno. Si tratta.” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO - IL NAPOLI NON VUOLE PRIVARSENE SI DISCUTE IL RINNOVO!!! >>> - Bohemio_RE : @PulkaRodrigo Esta noche 20.45 de Italia 15 45 de Argentina va x RAI Sport - RaiSport : I programmi di oggi #13luglio su #RaiSport + HD Seguici anche in #Streaming ?? - enrick81 : @tw_fyvry @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ZeusMega @misterf_tweets @MaielloInside @CIAfra73… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Il #Tas annulla la squalifica, il #City giocherà in #Europa Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso di cance… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Sport Serie B, 34° turno: programma e gara in chiaro su Rai Sport pianetaserieb.it Fao: con la pandemia altri 130 milioni a rischio fame nel mondo

?È l'allarme lanciato dall'ultimo rapporto Onu sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (SOFI) Condividi Entro la fine del 2020 la pandemia di Covid-19 potrebbe gettare altr ...

RAI - Callejon-Napoli, l'ultima offerta di De Laurentiis: la reazione dello spagnolo

José Maria Callejon, il suo futuro resta in bilico: non ci sono grosse novità. Il Napoli, come riportato da Ciro Venerato di Rai Sport ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club ...

?È l'allarme lanciato dall'ultimo rapporto Onu sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (SOFI) Condividi Entro la fine del 2020 la pandemia di Covid-19 potrebbe gettare altr ...José Maria Callejon, il suo futuro resta in bilico: non ci sono grosse novità. Il Napoli, come riportato da Ciro Venerato di Rai Sport ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club ...