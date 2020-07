Questo power bank di Anker possiede stile e ricarica wireless: lo abbiamo provato (Di lunedì 13 luglio 2020) Anker powerbank wireless powerCore è un ottimo power bank, con anche la ricarica wireless, dal gran rapporto qualità-prezzo. Lo abbiamo provato e questa è la recensione. L'articolo Questo power bank di Anker possiede stile e ricarica wireless: lo abbiamo provato proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Prefabbricati e modulari sono metodologie distinte, ma i dati di mercato indicano che l’adozione dei cosiddetti Data Center Prefabbricati Modulari (chiamati anche PFM), che combinano entrambe le tecni ...

Militant A dà la sveglia ai rapper: «Dopo il Covid non potete cantare solo di soldi»

«Cosa sta dicendo il rap in questo periodo?», chiede Militant A degli Assalti Frontali. «Escono canzoni come se nulla fosse. Non si può fare finta di niente, chi è morto è morto e chi si è salvato si ...

