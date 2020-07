Quel primo Mondiale 90 anni fa, l'anniversario (Di lunedì 13 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Quel primo Quando il pallone lo portavano le squadre... 90 anni fa il primo Mondiale La Gazzetta dello Sport Contrappasso Bologna: dalle tante gioie last minute alla beffa nel derby

Il Bologna ha vissuto a Parma una sorta di legge dantesca del contrappasso. Per la prima volta in stagione è stata rimontata e privata della vittoria nel recupero. Aveva perso in casa con la Roma al 9 ...

Migliori università italiane 2020: nella classifica Censis arretra l'Unical, Catanzaro in coda

In dettaglio, tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime quattro posizioni si mantengono stabili, rispettivamente, l’Università di Bologna, prima con un punteggio ...

